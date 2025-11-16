Страх НАТО и ЕС перед нападением России смехотворен, считает венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом глава венгерского правительства сообщил в подкасте MD meets главы немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.

По словам политика, Россия не будет нападать, так как она недостаточно сильна для этого - военный, экономический и людской потенциал Европы многократно превышает российский.

"При всем уважении я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или на НАТО, - просто потому, что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее", - сказал Орбан.

Он напомнил, что численность населения ЕС превышает 400 млн человек, тогда как в России - около 140 млн. Кроме того, общий военный потенциал всех 27 стран ЕС значительно превосходит российский.

"Уже более трех лет россияне не могут полностью занять Украину. Как мы, в Европе, можем утверждать, что мы слабее России?", -риторически спросил премьер.



При этом он отметил, что в случае проигрыша России в войне в Украине существует риск применения ядерного оружия со стороны РФ.

Напомним, после инцидентов с дронами в небе ЕС глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и не направляет свои беспилотники в европейские государства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опроверг прогноз главы НАТО Марка Рютте о том, что Китай и Россия синхронно нападут на Тайвань и страны альянса.