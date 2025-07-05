Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал прогноз главы Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что Китай и Россия синхронно нападут на Тайвань и страны НАТО.

Соответствующая публикация появилась на странице российского политика в соцсети.

"Генсек Рютте явно перебрал волшебных грибов, любимых голландцами. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем российское нападение на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Это может пригодиться в сибирском лагере", – написал Медведев.

В последней фразе зампреда совбеза РФ сделал отсылку к другой фразе генсека НАТО, где Рютте пугал Европу, что ей придётся "учить русский", если она не будет готова к войне.

Ранее в США оценили заявление Медведева о риске третьей мировой войны.

Между тем война в Украине продолжается 1228-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 5 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги пятницы. В ночь на 4 июля россияне нанесли массированный удар по Киеву, что стал одним из самых масштабных за все годы войны. Вследствие удара ракет и беспилотников больше всего пострадал Соломенский район столицы. Также 4 июля неприятель прорвал границу на новом участке в Харьковской области и захватил село Меловое под Ольховаткой.

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