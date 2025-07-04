Существует оптимизм касательно возможности возобновления поставок Украине ракет для ЗРК Patriot.

Об этом сообщил агентству Reuters источник, знакомый с содержанием телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В публикации говорится, что во время разговора с Зеленским глава Белого дома согласился работать над повышением возможностей Киева "защищать небо" в условиях нанесения войсками РФ массированных ударов.

"Один из источников, осведомленный о звонке, сообщил, что с оптимизмом смотрит на возможность возобновления поставок ракет Patriot после очень хорошей беседы", - говорится в публикации агентства.

Между тем издание Axios тоже со ссылкой на неназванные источники сообщало, что Трамп лишь обещал Зеленскому проверить, какие поставки вооружений Киеву были приостановлены, если приостановка вообще была.

Официальных комментариев разговора из Вашингтона пока не поступало.

Ранее Зеленский написал, о чем был разговор с главой Белого дома. По его словам, говорили о российских воздушных ударах, ситуации на фронте, возможностях оборонной промышленности и ПВО.