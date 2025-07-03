Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца ищет пути поставок вооружений Украине и хочет заключить тайную сделку с США об оружии для Киева.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

Издание пишет, что решение США приостановить поставку ряда вооружений Украине вызвало тревогу в Берлине. Самой серьезной проблемой власти ФРГ считают нехватку у ВСУ ракет для систем ПВО Patriot.

По словам собеседников издания, Берлин рассчитывает на согласие Пентагона передать Украине две системы Patriot, закупку которых финансировала бы немецкая сторона. Соответствующий запрос находится в США на рассмотрении уже несколько недель. В ФРГ не исключают, что немецкий запрос будет отклонен администрацией президента Дональда Трампа.

Напомним, США заморозили военные поставки для Украины. Как объяснили в Пентагоне, поставки зенитных ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов в Украину приостановлены из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.

Что означает эта заморозка и какие цели преследует Вашингтон остановкой помощи, мы анализировали в отдельном материале.