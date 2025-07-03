Сигнал Зеленскому и Ермаку, выполнение условия Путина или смена приоритетов. Что значит остановка поставок американского оружия Украине?
Остановка поставок Киеву отдельных видов американских вооружений, критически необходимых для ВСУ (а по другой версии, вообще всего оружия), безусловно, окажет сильное влияние на ход войны. В первую очередь, на способность Украины отражать воздушные удары россиян баллистическими ракетами.
Однако это может иметь и не меньшее политическое значение.
Напомним, что в предыдущий раз поставки оружия были остановлены после ссоры Владимира Зеленского с Дональда Трампом в Белом доме в качестве меры принуждения Киева к согласию на прекращение огня.
Поэтому сразу возникает вопрос, к чему принуждают (если принуждают) американцы Зеленского на этот раз. На этот счет есть четыре версии.
Первая: никакой особой политической подоплеки нет. США просто столкнулись с исчерпанием своих запасов ракет, особенно после войны с Ираном, поэтому намереваются сменить приоритеты и сосредоточиться на пополнении собственных запасов, а не на поставках другим странам. Собственно, это и есть официальное объяснение от самих американцев.
Вторая: США принуждают Зеленского к неким внутренним переменам. Как мы уже писали, после выхода жестко критической статьи против Андрея Ермака в издании Politico в политических кругах уже начали обсуждать версию, что это сигнал из Вашингтона с требованием к президенту Украины уволить главу своего офиса, а возможно, и самому уйти в отставку. После остановки поставок оружия эту версию вновь начали активно обсуждать - особенно на фоне того, что это решение было озвучено американцами вскоре после встречи Зеленского с Трампом, на которой тема поставок ракет была одной из основных. То, что в итоге в поставках отказали, тоже трактуют как своего рода вотум недоверия от Белого дома Зеленскому и украинской переговорной команде.
Третья: США принуждают Зеленского пойти на уступки России в ее условиях завершения войны. Отметим, что даже если так прямо Вашингтон и не формулирует требование Украине, сама по себе остановка поставок ослабляет переговорную позицию Киева и подталкивает его к уступкам (другой вопрос, что и Россию это может побудить еще больше ужесточить свои требования).
Четвертая: решение об остановке поставок было принято представителями отдельной группы в окружении Трампа и не отражает позиции президента США и всей его администрации, а потому в ближайшее время его еще могут переиграть. Эта версия присутствует в некоторых западных медиа и ее продвигает в том числе Банковая.
Но если решение не изменят и заморозка поставок затянется, это может действительно оказать сильное влияние как на ход войны и условия ее окончания, так и на внутриполитическую ситуацию в Украине.