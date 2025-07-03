Остановка поставок Киеву отдельных видов американских вооружений, критически необходимых для ВСУ (а по другой версии, вообще всего оружия), безусловно, окажет сильное влияние на ход войны. В первую очередь, на способность Украины отражать воздушные удары россиян баллистическими ракетами.



Однако это может иметь и не меньшее политическое значение.

Напомним, что в предыдущий раз поставки оружия были остановлены после ссоры Владимира Зеленского с Дональда Трампом в Белом доме в качестве меры принуждения Киева к согласию на прекращение огня.



Поэтому сразу возникает вопрос, к чему принуждают (если принуждают) американцы Зеленского на этот раз. На этот счет есть четыре версии.



Первая: никакой особой политической подоплеки нет. США просто столкнулись с исчерпанием своих запасов ракет, особенно после войны с Ираном, поэтому намереваются сменить приоритеты и сосредоточиться на пополнении собственных запасов, а не на поставках другим странам. Собственно, это и есть официальное объяснение от самих американцев.



Вторая: США принуждают Зеленского к неким внутренним переменам. Как мы уже писали, после выхода жестко критической статьи против Андрея Ермака в издании Politico в политических кругах уже начали обсуждать версию, что это сигнал из Вашингтона с требованием к президенту Украины уволить главу своего офиса, а возможно, и самому уйти в отставку. После остановки поставок оружия эту версию вновь начали активно обсуждать - особенно на фоне того, что это решение было озвучено американцами вскоре после встречи Зеленского с Трампом, на которой тема поставок ракет была одной из основных. То, что в итоге в поставках отказали, тоже трактуют как своего рода вотум недоверия от Белого дома Зеленскому и украинской переговорной команде.

Третья: США принуждают Зеленского пойти на уступки России в ее условиях завершения войны. Отметим, что даже если так прямо Вашингтон и не формулирует требование Украине, сама по себе остановка поставок ослабляет переговорную позицию Киева и подталкивает его к уступкам (другой вопрос, что и Россию это может побудить еще больше ужесточить свои требования).

Четвертая: решение об остановке поставок было принято представителями отдельной группы в окружении Трампа и не отражает позиции президента США и всей его администрации, а потому в ближайшее время его еще могут переиграть. Эта версия присутствует в некоторых западных медиа и ее продвигает в том числе Банковая.



Но если решение не изменят и заморозка поставок затянется, это может действительно оказать сильное влияние как на ход войны и условия ее окончания, так и на внутриполитическую ситуацию в Украине.