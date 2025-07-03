Соединенные Штаты заморозили поставки оружия не только для Украины.

Об этом заявила представитель Белого дома Анна Келли изданию CBS News.

По ее словам, другие страны, которым ранее также предоставлялась американская военная помощь, были "переклассифицированы". То есть они были лишены приоритета в получении оружия и боеприпасов из США.

При этом какие это страны, представитель администрации не уточнил.

Также Келли заявила, что "решение было принято с целью поставить интересы Америки на первое место после" обзора Министерством обороны "военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру".

В то же время представитель Пентагона Шон Парнелл во время брифинга заявил, что США хотят быть уверенными, что не ослабляют собственную безопасность, оказывая поддержку за границу.

"Этот обзор сил и средств … проводится для того, чтобы обеспечить соответствие американской военной помощи нашим оборонным приоритетам… Мы рассматриваем это как прагматичный шаг, который соответствует здравому смыслу и направлен на то, чтобы иметь основу для оценки того, какие боеприпасы направляются и куда", - сказал Парнелл.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что украинские власти выясняют ситуацию с поставкой американского оружия.

О том, что означает заморозка Штатами поставок Украине критически важных боеприпасов, мы подробно писали в отдельном материале.