Министерство иностранных дел Украины пригласило временного поверенного в делах США Джона Хинкеля из-за приостановки поставок отдельных видов вооружения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран.

"Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины. С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира", - говорится в пресс-релизе.

А вот Минобороны Украины заявило, что пока не было официально уведомлено о решении США приостановить поставки критически важных боеприпасов. Ведомство не знает, какие именно поставки заморожены, и будет контактировать с Вашингтоном для уточнения деталей, после чего обещает проинформировать общественность.

Как написала газета Washington Post, украинские официальные лица оказались застигнуты врасплох новостью о прекращении поставок ракет ПВО и снарядов из США.

"Сейчас мы уточняем у американцев, что происходит на самом деле", - сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

Между тем в Кремле позитивно отреагировали на приостановку поставок отдельных видов американских вооружений Украине.

"Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что значит прекращение поставок вооружениий?

Напомним, вчера американские СМИ сообщили, что Пентагон остановил уже одобренные поставки в Украину зенитных ракет и высокоточного оружия.

Информация прессы об остановке отправки Украине критически важных ракет для систем ПВО и других боеприпасов прозвучала для Киева особенно тревожно на фоне постоянных заявлений украинских властей о том, что они ведут диалог с Вашингтоном об увеличении поставок данных видов вооружений. В частности, именно это было обозначено Владимиром Зеленским как одна из главных тем его разговора с Дональдом Трампом.



Информация о прекращении поставок, решение о котором было принято, по данным СМИ, еще до встречи президентов, показывает, что успеха на этом направлении Банковая не достигла.



Причиной остановки называют дефицит подобных вооружений у США и необходимость пополнить свои запасы и запасы своих ближайших союзников. А значит, получить их даже за деньги может быть проблематично. Что в принципе и прогнозировали многие эксперты после начала войны Израиля с Ираном, в ходе которой ЦАХАЛ потратил значительную часть запасов своих ракет ПВО.



Вопрос с системами ПВО для Украины один их ключевых войне. Если ракеты к ним иссякнут, то Россия сможет в полной мере реализовать свое преимущество в воздухе и в ракетном вооружении, начав массированные бомбардировки как украинских позиций на линии фронта, так и городов в тылу.



Впрочем, не исключено, что усилия Киева и его группы поддержки в США по возобновлению поставок американских систем ПВО и ракет к ним продолжатся. Однако если они не увенчаются успехом, то это может прямо повлиять на переговорную позицию украинских властей об условиях прекращения войны.

Между тем власти Украины ищут пути поступления вооружений. Так, Киев предлагает закупать их у США за счет Европы.