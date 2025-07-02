Великобритания и Германия готовятся подписать договор, который включает обязательства военной помощи в случае "стратегической угрозы" одной из сторон.

Об этом сообщает газета Politico.

Как пишет издание, договор призван "усилить европейский потенциал сдерживания без привязки к США".

Ожидается, что документ будет подписан 17 июля. Его текст уже практически готов.

Помимо военных аспектов, в нем также предполагаются положения по борьбе с нелегальной миграцией, вопросам транспорта, научных исследований и инноваций.

При этом стороны подтвердят приверженность НАТО как основному элементу коллективной безопасности. Однако появление положения о взаимной помощи подчеркивает "стремление европейских стран к большей самостоятельности на фоне сокращения участия США в трансатлантическом оборонном альянсе".

Ранее агентство Bloomberg писало, что НАТО переживает самый опасный кризис за 75 лет и может развалиться.

А министр обороны Италии Гвидо Крозетто и вовсе заявил, что Североатлантический альянс больше не имеет права на существование.