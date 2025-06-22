Страны-члены Североатлантического альянса фактически отказали президенту США Дональду Трампу в его требовании увеличить расходы на оборону до 5% внутреннего валового продукта.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Как пишет издание, члены военного блока согласовали проект заявления, где предполагается достичь этой цели только к 2035 году – то есть, в течение десяти лет.

"Согласование документа сопровождалось внутренними разногласиями, в частности со стороны Испании, однако в итоге он получил одобрение всех 32 стран-участниц. Окончательно заявление вступит в силу после утверждения лидерами альянса, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Гааге в среду", – пишет агентство.

Напомним, Вашингтон требовал от стран Альянса нарастить расходы до 5% ВВП ещё до заседания организации, прошедшего в Гааге.

Ранее СМИ писали, что Испания и другие страны считают, что целью должен быть не фиксированный процент расходов, а выполнение установленных задач и возможностей.