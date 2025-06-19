На предстоящем саммите НАТО в Гааге не планируется проведение Совета Украина-НАТО на высшем уровне.

Об этом сообщил в Х редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Хотя на следующей неделе на саммите НАТО не состоится официальная встреча Совета Украина-НАТО на уровне лидеров, планируется украинская встреча с Зеленским, Рютте и другими европейскими лидерами в Гааге непосредственно после саммита НАТО", – написал он.

В перечне тех, с кем, по словам Йозвяка, планирует встретиться на саммите Владимир Зеленский, нет президента США Дональда Трампа.

Первоначально планировалось, что саммит Альянса пройдёт с 24 по 26 июня.

Ранее Financial Times сообщала, что программу саммита НАТО из-за президента США сократили до одного заседания. Также эта газета написала, что Трамп покинул заседание G7 досрочно, поскольку не был заинтересован во встрече с Зеленским и бал раздражен Эмманюэлем Макроном.

По данным СМИ, отмена встречи президента США с Зеленским на саммите "Большой семерки" стала весьма болезненным сигналом для Киева. Это свидетельствует о снижении приоритетности украинского вопроса для Вашингтона.