Испания и еще несколько стран могут заблокировать подписание на саммите НАТО обязательства увеличить оборонные расходы до 5%.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники.

Мадриду для этого нужно будет найти на армию дополнительные 80 млрд евро в год - почти половина пенсионного фонда.

Эти страны, среди которых в статье называется только Испания, считают, что целью должен быть не фиксированный процент расходов, а выполнение установленных задач и возможностей.

Они предлагают тратить 3,5% на чисто военные нужды и 1,5% на вопросы, связанные с кибербезопасностью, инфраструктурой и т. д.

"Самый важный саммит НАТО со времен холодной войны, который состоится через несколько дней в Гааге, грозит бурей", - пишет El Pais.

Напомним, что еще один проблемный момент саммита - Украина, которая рискует впервые за годы войны не быть упомянута в итоговой декларации.

Ранее Bloomberg сообщал, что в заявлении предстоящего саммита НАТО отсутствует перспектива вступления Украины. Прошлогоднее обещание Киеву в размере 40 миллиардов долларов также отсутствует в новых итогах саммита Альянса.