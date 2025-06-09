Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал очередным европейским политиком, который продвигает линию, что Европе выгодно продолжение войны в Украине.

Рютте считает, что прекращение огня в Украине несет риски для НАТО, потому что даст РФ увеличить количество оружия.

По его словам, Россия производит больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе, и делает это в разы быстрее, а восстанавливать военно-промышленный комплекс Москве помогают три страны – Иран, Китай и КНДР.

"Ожидается, что в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер", – сказал генсек НАТО в своей речи в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

Рютте добавил, что нельзя исключать, что Россия будет готова применить силу против НАТО уже через пять лет.

Напомним, ранее о том, что Европе было бы выгодно затягивание войны в Украине заявляли ряд европейских политиков, чиновников и военных. Они считают, что если война в Украине закончится, то Россия нападет на Европу. Спорность этого утверждения мы подробно разбирали в отдельном материале.