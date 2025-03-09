Среди украинских деятелей продолжаются возмущения, вызванные заявлением главы немецкой разведки Бруно Каля, предлагающего вести войну с РФ на территории Украины до 2030 года.

Вслед за народными депутатами Юлией Тимошенко и Алексеем Гончаренко в соцсетях об этом написал политолог Анатолий Октисюк.

"Ну конечно, Европе невыгодны мирные переговоры и окончание нашей войны. Пусть лучше украинцы тянут лямку как можно дольше, чтобы Европе было спокойнее. Для них идеальный сценарий – чтобы мы максимально истощали Россию за три евроцента минимум до 2030 года. А то, что за это время выбьют всех украинских мужчин, никого не волнует.

Зато Бруно Каль честно сказал то, о чем я говорю последние два года.

Именно поэтому Зеленскому нужно как можно быстрее договариваться о параметрах мира с Трампом, пока для этого есть благоприятные условия.

Плохой мир лучше хорошей войны. К сожалению, свою геополитическую функцию мы выполнили ценой больших потерь. И нашим элитам пора прекратить играть в чужие игры и сценарии", – написал Октисюк.

Ранее пост с критикой слов Каля написала глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Затем похожее заявление сделал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Оба политика призвали Зеленского как можно быстрее договориться о мире.