Народный депутат Юлия Тимошенко раскритиковала главу немецкой разведки Бруно Каля, который выступил за продолжение войны в Украине, и призвала к немедленному прекращению огня.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Нардеп процитировала Каля, который заявил, что "если война в Украине завершится раньше 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось".

Тимошенко осудила данное заявление.

"Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто. Это многое объясняет. Считаю, что Верховная Рада обязана немедленно отреагировать. Мы инициируем такой шаг. Войну нужно закончить немедленно и на максимально справедливых условиях", - написала Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее СМИ писали, что представители команды Трампа контактируют с Тимошенко. Она подтвердила подобные контакты.