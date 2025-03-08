Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал состав переговорной группы, которая встретится с американской делегацией в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Украину будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Ранее "Страна" подробно описывала обстановку накануне встречи и сценарии развития событий после неё.

Так, по распространённой в политических кругах версии, одним из главных условий Зеленского, которые он выдвигает США, являются гарантии сохранения его у власти (например, через снятие требований о проведении выборов после прекращения огня, чтобы можно было продлевать военное положение бесконечно долго).

Но пока нет сведений, что у Трампа кто-то готов предоставить Зеленскому такие гарантии. Наоборот, из Вашингтона постоянно идут намёки, что украинский лидер должен покинуть пост президента.

Напомним, Трамп поставил Банковой ультиматум относительно урегулирования российско-украинского конфликта.