Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом администрация президента США Дональда Трампа угрожала Киеву раскрытием коррупции украинских чиновников, чтобы склонить к подписанию сделки по полезным ископаемым.

Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

Также, по его данным, Белый дом связался с бывшим главнокомандующим ВСУ и послом Великобритании Валерием Залужным - "главным политическим соперником Зеленского".

Ранее Politico сообщило, что администрация Трампа общается с украинской оппозицией для склонения Зеленского к отставке.

Чиновники Трампа уверены, что Зеленский "проиграет любые выборы из-за усталости от войны и общественного разочарования безудержной коррупцией".

Выборы являются краеугольным камнем ко всем планам по миру в Украине, которые обсуждаются за кулисами.

В частности, Тимошенко и Порошенко подтвердили информацию, что общаются с командой Трампа. При этом они выступили против проведения выборов во время войны.

Подробнее об этом читайте в отдельном материале.