Глава Белого дома Дональд Трамп выступает за перезагрузку отношений Вашингтона и Москвы ради завершения войны в Украине.

Об этом во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

"Более широкая стратегия, которой придерживается Трамп в этом конфликте, строится на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией. Продолжение попыток изолировать и не общаться с Россией не является жизнеспособной стратегией", - сказал он.

Спецпредставитель также сказал, что возобновление американской военной помощи Украине зависит от готовности Киева к урегулированию и подписания сделки о полезных ископаемых.

"Это функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению", - отметил Келлог.

Ранее о том, что главным условием США для возобновления помощи является готовность Украины к мирному урегулированию, заявляли советник президента США Майкл Уолтц и другие его соратники, а также писали американские СМИ.

Варианты действий Украины в такой ситуации мы анализировали в отдельном материале.