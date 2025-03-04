Соратники главы Белого дома Дональда Трампа заявляют, что запрет на поставки оружия в Украину может быть отменен, если украинский президент Владимир Зеленский начнёт мирные переговоры.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что остановка поставок оружия в Украину – это временная пауза, но Киев и Вашингтон должны подписать соглашение о минералах, а Зеленский должен "исправить произошедшее на прошлой неделе".

"Я считаю, что это лучшее соглашение, которое может быть предложено, и это поможет украинскому народу", – добавил Джонсон.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал еще одно условие для потенциального возобновления военной помощи Украине: начало Киевом мирных переговоров.

Ранее сегодня Зеленский опубликовал пост, в котором заявил о готовности и к подписанию сделки, и к мирному урегулированию. Но при этом выдвинул свои условия к этому, которые не совпадают с тем, чего требует Трамп. Также Зеленский не стал приносить президенту США извинения, лишь выразил сожаление.

Напомним, после перепалки в Белом доме Зеленского и Трампа отношения Киева и Вашингтона обострились. Сегодня ночью США остановили военную помощь Украине.