Владимир Зеленский написал пост о своей перепалке с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, в котором так и не принёс извинений американскому лидеры. Он лишь выразил сожаление по поводу случившегося.

Пост появился в телеграм-канале президента Украины.

"Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна была. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить", - написал Зеленский, добавив, что готов работать под "сильным руководством президента Трампа" для достижения мира в Украине.

Также в своем сообщении с сожалением Зеленский выдвинул идею, которую уже ранее высказывал президент Франции Эмманюэль Макрон, - об объявлении моратория на удары дальнобойными ракетами и беспилотниками и удары по энергетической инфраструктуре, а кроме того, объявить перемирие на море.

Россия, скорее всего, откажется от этого предложения, так как ущерб от ее ударов для Украины намного больше, чем для России от украинских. Вероятно, на это и рассчитывают Зеленский с Макроном, чтобы показать Трампу: не Киев, а Москва противится миру.

Но не очевидно, что в Белом доме эту идею примут. Как известно, Трамп призывает к полному прекращение огня, против чего выступает Зеленский.

Сегодня СМИ писали, что Зеленский не намерен извиняться перед Трампом.

При этом после перепалки в Белом доме Зеленского и Трампа отношения Киева и Вашингтона обострились. Сегодня ночью США остановили военную помощь Украине.