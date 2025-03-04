Президент Украины Владимир Зеленский не намерен извиняться перед главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на разговор с президентом Украины. Правда, издание не приводит конкретной цитаты.

Оно пишет, что Зеленский не собирается "сожалеть о том, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США".

"В тоне Зеленского во время разговора в тесной комнате в Станстеде (лондонский аэропорт, в котором проходил брифинг украинского президента с журналистами после его визита в США - Ред.) не было ничего такого, что могло бы говорить о его стремлении продемонстрировать любезность", - отмечает издание.

Зеленский заявил, что добирался в Белый дом несколько десятков часов и его визит сам по себе был знаком уважения. Он также сказал, что "никого не обижал", а спор в Овальном кабинете не был положительным ни для одной из сторон.

Президент заявил, что готов выполнить только одно требование Трампа: подписать соглашение о полезных ископаемых.

Между тем, как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, европейские союзники Украины считают, что Зеленскому может потребоваться начать "пресмыкаться" (grovel) перед Трампом, "поскольку простого извинения вряд ли будет достаточно", чтобы восстановить отношения с США.

Ранее в интервью Fox News Зеленский сказал, что не считает, что сделал что-либо плохое в ходе перепалки с Трампом и поэтому не считает нужным извиняться перед ним.

Как мы писали, предполагаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что администрация президента США заранее спланировала публичную перепалку с Зеленским в Белом доме.