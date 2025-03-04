Парламент Украины приветствует мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в заявлении руководства парламента, опубликованном на англоязычной версии сайта Верховной Рады.

"Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой в мире, и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение для скорейшего прекращения боевых действий и достижения мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнёрства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых", – заявило руководство парламента.

Отметим, что это заявление сделано через несколько дней после публичного скандала в Белом доме, когда подписание президентом Владимиром Зеленским договора об участии США в контроле над добывающей инфраструктурой Украины было сорвано. А также после неоднократных обвинений в нежелании положить конец войне с РФ, последовавших в адрес Зеленского со стороны Вашингтона.

Напомним, после критики со стороны Трампа Зеленский дважды призвал к скорейшему завершению войны в Украине на английском языке.

Ранее глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск сделал ряд скандальных заявлений о Зеленском.