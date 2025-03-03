Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение на английском языке, в котором дважды призвал как можно скорее урегулировать российско-украинский вооружённый конфликт.

Соответствующая запись появилась на странице украинского лидера в соцсети Х, принадлежащей соратнику главы США Дональда Трампа Илону Маску.

"Очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и посёлки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнёрами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", – написал Зеленский.

Напомним, ещё вчера Зеленский заявил, что война будет длиться ещё долго, и пока перспектив заключить мир с РФ нет. Эти слова пару часов назад жёстко раскритиковал Трамп, назвав заявление Зеленского "худшим" и написал в своей соцсети: "Этот парень не хочет, чтобы был мир".

После этого и был опубликован приведённый выше пост украинского лидера о желании завершить войну "как можно скорее".

Ранее глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск написал в Х, что Зеленский "хочет продолжать мясорубку".