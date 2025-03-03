Анализируем итоги 1104-го дня войны в Украине.

Скандал в Белом доме

На минувшей неделе в пятницу произошло из-за ряда вон выходящее событие. Приехавший в США подписать сделку о недрах Зеленский жестоко разругался с Трампом и был по сути изгнан из Белого дома.

Ссора была публичной и произошла прямо в Овальном кабинете в присутствии прессы, а также соратников обоих президентов.

Как мы уже писали, начинался их совместный брифинг вполне спокойно. Трамп и Вэнс высказывали свою позицию спокойно и, в целом, доброжелательно по отношению к Зеленскому. Зеленский также говорил свои тезиса, которые, во-многом, не совпадали с тем, что говорил Трамп, но до поры до времени, ничего не предвещало беды.

Разговор пошел под откос после того, как Зеленский решил оппонировать Весну по поводу его слов, что для достижения мира нужно говорить со всеми сторонами войны, включая Путина. В ответ на это Зеленский произнес на несколько минут в достаточно резком тоне речь о том, что с Путиным говорить не о чем.

Далее Вэнс попытался сказать, что заключение мира в интересах Украины из-за нехватки людей на фронте. После чего его перебил Зеленский и в грубом тоне сказал примерно следующее: "откуда ты можешь знать, что на фронте, если ты не был в Украине".

Именно это и стало катализатором скандала. В дискуссию включился Трамп. Зеленский начал перебивать и его. После чего президент США уже начал фактически кричать на него.

В итоге Трамп заявил: "Или мы подписываем соглашение, или мы выходим. У вас нет сильной позиции".

В итоге президент США окончил встречу досрочно, отменил переговоры за закрытыми дверями, совместный обед и подписание сделки о полезных ископаемых. Украинской делегации было предписано покинуть Белый дом.

Последующие комментарии американской стороны не оставляли сомнений в том, что ситуация для Украины резко ухудшилась. А Зеленский пережил свой крупнейший дипломатический провал.

Трамп сразу после этого скандала заявил, что с Зеленским будет разговаривать только в том случае, если тот "по-настоящему захочет мира". Соратники американского президента возобновили жёсткую критику Зеленского, которая в последнее время, в надежде на подписание сырьевой сделки, несколько утихла.

Они дали целый ряд интервью и комментариев, общий смысл которых сводился к следующим тезисам:

- Зеленский не хочет договариваться о мире и желает продолжать войну на американские деньги, чтобы сохранить свою власть. Но "терпение и кошельки американцев не безграничны". Американская помощь может быть остановлена

- поведение украинского президента в Белом доме неприемлемо, и он должен принести публичные извинения. Характерно, что Трамп и его соратники сообщали, что Зеленский пытался остаться и договориться о новой встрече тет-а-тет, но ему ответили отказом. То есть, видимо, без публичного "покаяния" дальнейшие контакты со Штатами у Зеленского под вопросом.

- если Зеленский не изменит свои позиции не согласится на американские условия мирного урегулирования (остановка огня - выборы - мирные соглашения с Россией), то США будут охотнее иметь дело с другим президентом или каким-либо иным представителем Украины.

Намёки на желательность отставки Зеленского сделали советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Прямо призвал Зеленского уйти с поста сенатор-республиканец Линдси Грэм, который раньше благоволил к украинскому президенту.

Параллельно западные СМИ начали писать о последствиях, которые могут теперь наступить (мы уже анализировали последствия для Украины и лично для власти Зеленского). Разумеется, самым быстро возникшим вопросом был: остановят ли Штаты военную помощь Украине, которая до сих пор поступает из пакетов, выделенных при Байдене? Потому что для Украины это худший сценарий - продолжение войны в условиях прекращения американской помощи.

Целый ряд крупных американских медиа со ссылкой на источники заявил, что Трамп сегодня собирается вместе с советниками рассмотреть вопрос остановки американской помощи Украине. И на сегодня назначено собрание в Белом доме по этому вопросу, которую уже подтвердил сегодня Уолтц.

"Команда Трампа по национальной безопасности встречается сегодня с президентом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по Украине. США приветствуют то, что европейцы взяли на себя ведущую роль в обеспечении европейской безопасности", - написал советник Трампа.

То есть, ситуация может принять самый угрожающий характер для ВСУ, которые держатся во многом не только на американском оружии, но и на системах связи, а также разведки.

Какой была на все это реакция Украины?

Зеленский после отъезда из Белого дома дал интервью американскому телеканалу Fox News. В нём он отказался извиняться за произошедшее перед Трампом. И в целом повторил все свои взгляды на остановку войны, которые практически полностью не совпадают с позициями Белого дома. При этом он выразил готовность подписать сырьевую сделку.

Затем украинский президент на двое суток прекратил комментировать ситуацию и вернулся к ней вчера вечером после саммита в Лондоне, который спешно собрали после скандала в Штатах. Там Зеленский плюс-минус снова повторил всё, что говорил ранее: отказ от остановки огня по модели Трампа (без гарантий безопасности Украине), отказ от выборов и ухода в отставку (в ответ на призывы Грэма, Уолтца и Джонсона).

То есть публичная позиция президента по вопросу мира не изменилась, и шаги навстречу Трампу он не делает. Из чего сделует логичный вывод, что Зеленский рассчитывает на поддержку остального Запада в конфликте с Трампом. Чтобы на условия мира, которые не устраивают Банковую, идти по итогу не пришлось.

То есть позиция остального Запада в этом вопросе является ключевой. Далее разберёмся в том, как на эту ситуацию реагирует Европа и сможет ли она в реальности помочь украинской власти.

Без США решения нет. Что показал лондонский саммит

После грандиозного скандала в Штатах Зеленский полетел в Лондон, где был тепло принят премьером Стармером. Другие лидеры поддерживающих Киев стран, включая еврочиновников, также начали наперебой выражать украинскому президенту сочувствие, заявляя о его правоте в случившейся перепалке.

При этом, судя по оценкам западной прессы, в реальности настроение у европейцев было "мрачным" и близким к панике. Поскольку скандал резко ускорил тенденцию, которую Европа пыталась всеми силами затормозить - движение Трампа к компромиссному варианту мира в тандеме с Россией (а не против нее, как настаивают Киев, Брюссель и Лондон). По сути после "бенефиса" Зеленского в Овальном кабинете была разрушена вся дипломатия Макрона и Стармера, которые в последние недели активно "обхаживали" Трампа на предмет учета точки зрения Украины и Европы.

Вчера по этому поводу в британской столице собрался саммит основных европейских лидеров. Приехал и Владимир Зеленский. Мероприятие планировалось еще задолго до поездки украинского президента в США. Но после всего, что произошло, главной темой стало, разумеется, случившееся в Белом доме. И как союзникам Украины на это теперь реагировать - в частности, что делать, если США теперь остановят всю помощь Украине и усилят свои контакты с Москвой.

Лондонский саммит, который созвали наиболее видные представители западной "партии войны" Стармер и Макрон, должен был, по идее, выработать ответ на эту угрозу, подчеркнуть, что Европа будет поддерживать Украину вне зависимости от позиции Трампа.

По крайней мере были именно такие ожидания.

Но они не оправдались. Главным итогом саммита стала демонстрация неготовности Европы без поддержки США помогать Украине продолжать вести войну. Поэтому основная стратегия европейцев заключается в том, чтоб "помирить" Зеленского с Трампом и попытаться убедить президента США отказаться от идеи скорейшего прекращения огня в Украине. Однако реализация обоих этих задач крайне сомнительна.

Если опираться на официальные заявления Стармера, изложившего итоги встречи, никаких принципиальных решений Европа пока не приняла. Были высказаны очередные заверения в поддержке Украины, обещаны военные инвестиции и продолжение санкций против России. Заявлено и о создании "коалиции доброй воли", которая будет усиленно помогать Киеву.

Также подтверждались намерения отправить в Украину миротворцев - но только после подписания мирного соглашения.

В практической же плоскости основной посыл заявлений Стармера - это признание, что без США проблема Украины нерешаема. Поэтому британский премьер планирует новую встречу с Трампом, чтобы убедить его продолжить поддержку Киева. Для этого Лондон и Париж предложат Вашингтону свою версию мирного плана по Украине - чтобы Штаты под ним подписались и, возможно, включили туда и свои военные гарантии (от чего Трамп, впрочем, неизменно отказывается).

Стармер сказал, что план еще в стадии подготовки, но президент Франции Макрон вчера заявил, что вместо перемирия по всей линии фронта (идея Трампа) предлагается на месяц прекратить ракетные обстрелы, удары по инфраструктуре и морские атаки. Затем состоятся переговоры, подписание мирного соглашения и введение миротворцев.

Впрочем, позже британцы опровергли, что данный план был утвержден и согласован с ними. То есть, это пока идея только Макрона.

В любом случае, его формула отличается от предложенного Трампом. Он заявлял, что хочет полной остановки огня, чтобы остановить смерти на поле боя, а затем переговоров о мире и гарантиях безопасности. Также в разное время американцы говорили о выборах в Украине, которые должны пройти после остановки огня и до подписания окончательных соглашений.

Как видим, ни выборов, ни полного перемирия в "формуле Макрона" нет. Французский президент считает, что "этот план позволит европейцам войти в игру, где Трамп и Путин охотно остались бы один на один". Он также заявил, как и Стармер, что будет пытаться восстановить отношения Зеленского и Трампа (хотя пока Вашингтон никакого стремления к этому не проявляет и яростно критикует украинского президента все выходные, в том числе намекая на необходимость его отставки).

Кроме того, судя из слов Стармера о необходимости американской поддержки, главный пункт, "напрягавший" США, в европейском плане останется неизменным: военное содействие Америки англо-французским войскам в Украине.

Трамп и его люди неоднократно заявляли, что военные гарантии - это полностью забота Европы, и США в ней участвовать не будут. Поменяется ли мнение Трампа теперь? Предпосылок к этому немного.

Во-первых, он уже отказывал в таких гарантиях и Макрону, и Стармеру.

Во-вторых, после жесткой конфронтации Трампа и Вэнса с Зеленским вероятность, что США будут хоть как-то "вписываться" за Украину в военном отношении, стала еще намного ниже.

Отягощяется это еще и тем, что европейцы недвусмысленно стали на сторону Зеленского после его ссоры с Трампом и даже собрали саммит по его "спасению" (как выразилось агентство Bloomberg). Что явно не повысит лояльность Трампа к новым идеям из Европы.

В-третьих, предоставление военных гарантий европейскому контингенту в Украине на данный момент прямо противоречит политике Трампа по восстановлению отношений с Москвой. И вряд ли президент США станет принимать на себя любые военные обязательства, направленные против РФ, пока переговоры с ней продолжаются. И пока, как минимум, не пройдет личная встреча Трампа и Путина.

На данный момент практически все комментарии США по поводу России нейтральные или позитивные. Трамп лично защищал Путина во время скандального брифинга с Зеленским, заявляя, что российский президент не нарушает сделок. А CNN пишет, что подготовка встречи президентов США и России на данный момент ускорилась.

То есть пока "план Макрона-Стармера", как и идея "помирить" Трампа с Зеленским - это просто идеи, реализация которых под огромным вопросом. Если, конечно, Зеленский и Европа не приблизят резко своих позиций к тому, как окончание войны видит Трамп.

А этого пока не наблюдается - как минимум со стороны Зеленского, который, улетая из Лондона, повторил все свои тезисы, с которыми ранее спорил Трамп (о чем мы упоминали в предыдущей главе).

Что же до западной "партии войны", то там признают, что без Трампа вопрос не решат. И явно пытаются сблизить свои позиции с его - в то же время пытаясь продавить президента США на военные гарантии.

Показательно, что по итогам саммита генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к перемирию. Он не уточнил деталей, но именно перемирие является первым и самым принципиальным условием Трампа по Украине. И это еще один показатель того, что Европа без США явно не готова к продолжению полномасштабной войны в Украине. И постепенно переходит в стадию "торга" по миру.

О том, что европейцы не хотят поддерживать Украину без США и пытаются убедить Зеленского помириться с Трампом, прямо пишет и европейский ресурс Euroactiv, подводя основные итоги саммита. "Несмотря на обещания поддержки Украине, некоторые европейские лидеры дали понять Киеву, что они предпочли бы, чтобы тот восстановил отношения с Вашингтоном, чем действовал бы дальше полностью без США", - пишет издание.

Однако, как мы уже писали, вероятность реализация этой задачи (восстановление отношений Зеленского с Трампом) крайне сомнительна. Также как и попытка убедить Трампа отказаться от его плана по скорейшему прекращению войны в Украине.

Что это означает для власти Зеленского?

Еще одна дискуссия, которая ведется сегодня - угрожает ли случившееся в США Зеленскому? Особенно на фоне призывов к его отставке, которые раздаются из США.



Дискуссия эта, с одной стороны, кажется сильно натянутой.



Сам Зеленский, очевидно, уходить не собирается. Внутри страны за три года войны он основательно прикрутил гайки, фактически ликвидировав реальную политическую конкуренцию и взяв под контроль основные СМИ. Оппозиционная протестная активность (в виде, например, уличных акций) подавлена. Любые попытки организовать протесты трактуются как работа на врага.

Единственная сила, которая может убрать Зеленского от власти – это армия. Но и там пока признаков созревания мятежа не наблюдается.



Естественно, все это не означает, что в обществе нет недовольства Зеленским. Оно есть и очень большое, как свидетельствуют соцопросы. И если будут выборы, то на них Зеленский, вполне вероятно, проиграет (опять же, об этом говорят соцопросы).



Однако вопрос в том, что выборы неизвестно, когда будут. Даже если будет заключено перемирие, не факт, что они состоятся. Банковая уже прокачивает тезис о том, что нельзя проводить выборы без получения "прочных гарантий безопасности" (которые Запад пока давать не собирается и неизвестно, даст ли когда-либо вообще).



То есть внутриполитические позиции Зеленского пока выглядят достаточно прочно.



Однако вовне страны перепалка в Белом доме создала для президента Украины огромные проблемы. Причем самые опасные для него даже не проблемы с Трампом. А проблемы с теми силами, которые до сих пор Зеленского постоянно поддерживали и патронировали.

Речь идет о западной "партии войны", наиболее яркими представителями которой сейчас являются Макрон и Стармер.



Как мы уже писали выше, своей несдержанностью в общении с Трампом Зеленский полностью поломал их стратегию действий по пролонгации войны в Украине и по втягиванию президента США в военную повестку. Стратегия эта уже вырисовывалась достаточно четко и состояла из нескольких частей.



Первая – убедить Трампа согласиться с введением европейских миротворцев после прекращения огня и дать им гарантии безопасности от США в случае столкновения с РФ. Это могло бы сорвать любые переговоры с РФ или как минимум крайне их затруднить и затянуть.



Второе – на фоне затягивающихся переговоров и при помощи лоббистов ВПК среди республиканцев убедить Трампа продолжить военную поддержку Украины и выделить новые пакеты помощи в качестве "принуждения России к миру". Плюс к тому, возможно, и ввести новые санкции. Это также усложнило бы любые переговоры с Москвой.



Третье – попытаться столкнуть лбами Трампа и Путина по какому-то поводу, чтобы переговоры вообще прекратились, и российско-американские отношения вернулись к тому формату, который был во времена Байдена.



Чтобы "настроить" Трампа на эту линию, Макрон и Стармер в ходе визитов в Вашингтон приложили немало усилий. Не со всем из предложенного Трамп был согласен, но определенные успехи уже были.

Стармер и Макрон сумели убедить Трампа принять Зеленского. И его визит в Вашингтон должен был стать очень важной вехой в реализации их стратегии – наладить отношения с Трампом, попытаться убедить его продолжить военную помощь. А чтобы процесс укрепления связей Киева и нового президента США шел быстрее, французы и британцы посоветовали Зеленскому подписать совершенно пустое соглашение по недрам, дабы потешить самолюбие Трампа и создать у него ощущение, что он теперь чем-то в Украине владеет и должен потому ей помогать и ее защищать. Хотя, судя по опубликованному в прессе проекту соглашения по недрам, ничего американцам в реальности не передавалось, а речь шла о совместной разработке месторождений в будущем. Учитывая, что для инвестиций в них нужно прекращение войны и стабилизация ситуации, это будущее могло быть очень и очень отдаленным. Не говоря уже о том, что вообще большой вопрос, рентабельны ли украинские месторождения редкоземельных металлов.

Поэтому единственный практический смысл подписания соглашения был в ублажении Трампа и в улучшении его отношения к Зеленскому.

Стратегия была сложная в исполнении, хотя в целом вполне рабочая. Но она была сокрушена руками (а точнее языком) Зеленского в пятницу в Белом доме. Зеленский прилюдно попытался унизить президента США, вступив с ним в публичную перепалку, что полностью противоречило основной цели визита, как ее видели в Париже и в Лондоне.



И когда в западных СМИ пишут, что в Европе были "в ярости" после случившегося, то это абсолютно понятно.



Потому что удар, который нанес Зеленский, по стратегии Макрона и Стармера был предельно точным и сильным. Неизвестно, какие версии у них по поводу причин поведения Зеленского, но размышления на тему "он либо полный неадекват, либо путинский суперагент уровня Кима Филби или Рихарда Зорге" вполне могли бы иметь место.



Ситуация для французского и британского лидеров усугубляется ещё и тем, что именно они просили Трампа принять Зеленского. И теперь американский президент может сказать им "по понятиям": "Вы ж за этого пацанчика мазу тянули. Так что теперь вам по нему и решать вопрос".



И, как мы уже писали, Лондон сейчас изо всех сил пытаются убедить Зеленского восстановить отношения с Трампом, который, по данным СМИ, "для начала разговора" требует публичных извинений от президента Украины. Неизвестно, пойдет ли на это Зеленский, который своей риторики пока не меняет. Но, даже если он принесет глубочайшие извинения, это может сильно ситуацию не исправить.



Зеленский слишком откровенно сказал Трампу, что он против скорейшего окончания войны, что противоречило главной цели президента США добиться прекращения огня в ближайшее время. И вообще вел себя по отношению к Трампу как противник или даже враг, который хочет поломать его основной геополитический замысел.



Вряд ли это пройдет бесследно. Более того, в новых обстоятельствах уже не остановка помощи Украине, а ее продление будет выглядеть как "слабость" Трампа. А потому с Зеленским вернуться к прежней стратегии пролонгации войны Парижу и Лондону будет уже трудно. И далее перед ними, да и перед всей Европой, стоит выбор из трех вариантов.



Первый - согласиться на условия завершения войны в Украине, которые предложит Трамп (и где, наверняка, никаких гарантий безопасности от США не будет).



Второй – войти вместе с Зеленским в конфронтацию с Трампом, что грозит как минимум тем, что США полностью прекратят поддержку Украины и, возможно, Европы, оставив их один на один с Путиным (что для европейцев очень плохой сценарий). Либо, что еще хуже, получить противостояние на два фронта и с Трампом, и с Путиным.



Третий – как-то "решить вопрос" с Зеленским, убрав раздражающий фактор в отношениях с Трампом.



Публичные заявления европейских политиков создают впечатление, что Европа пока не выбрала ни одного из путей, пытаясь помирить Зеленского с Трампом и "откатить" ситуацию к схеме "оттаскивания" США от Москвы, описанной выше. При этом в Европе, судя по итогам лондонской встречи, крепнет убеждение, что без США вопроса не решить.

Что же касается Зеленского, то для него ситуация опасная в любом случае – слишком уж много врагов вокруг становится.

Позиция Путина

После скандала на встрече Зеленского с Трампом общепринятым стало утверждение, что он резко усилил позиции Путина.

"Единственный победитель – Путин", - заявляется в десятках публикаций в СМИ.

Однако, каким именно образом он может обратить перепалку в Белом доме в свою пользу?

Мы уже писали, что у Путина сейчас две главные задачи.

Задача-максимум: с помощью Трампа принудить Киев к завершению войны на выгодных для Москвы условиях.

После конфликта в Белом доме вероятность реализации этой задачи увеличилась, однако только в случае, что Вашингтон сможет "дожать" Зеленского и заставить пойти его на завершение войны. Что далеко не факт.

Задача-минимум: сделать так, чтоб именно Зеленский в представлении Трампа стал той стороной, которая препятствует скорейшему миру. И эта задача, усилиями самого Зеленского, выполнена практически на 100%. Трамп прямым текстом уже говорит – "Путин хочет мира, а Зеленский хочет войны".

К каким практическим последствиям это может привести? Можно выделить четыре из них.

Первое – отказ Трампа выделять новую помощь Украине. Это наиболее вероятное последствие скандала. Тем более, что президент США и до того давал понять, что он не хочет больше тратить миллиарды долларов на помощь Киеву.

Второй – прекращение отправки оружия Украине из пакетов, которые были утверждены еще при Байдене. Изначально, судя по комментариям из Белого дома, у Трампа блокировать поставки не хотели, чтоб не ослаблять переговорную позицию США и Украины. Однако после демонстративного нежелания Зеленского идти на прекращение огня, концепция в Вашингтоне может поменяться и поставки оружия могут быть прекращены в качестве фактора "принуждения к миру" Зеленского. Сам Трамп уже в пятницу после скандала дал понять, что, в случае отказа от мирного соглашения, помощь Украина больше не получит. И, как мы уже писали выше, президент США сегодня вечером будет обсуждать возможность прекращения американской поддержки Киева.

Третье – жесткие меры воздействия Вашингтона на украинские власти. Арсенал у США большой. Начиная от персональных санкций в отношении военно-политического руководства Украины, а также возбуждения против него уголовных дел, и заканчивая секторальными санкциями против украинской экономики, отдельных предприятий и банков, чтоб парализовать их расчеты в долларах и внешнеэкономическую активность (то есть, те санкции, которые ранее вводились против РФ). Пока нет признаков того, что США готовы подключить против Киева это "орудие главного калибра". Но если конфликт Зеленского с Трампом продолжит разрастаться, то ничего исключать нельзя. И есть уже первые признаки того, что ситуация может принять для Зеленского плохой поворот. Новый директор Федерального бюро расследований США Каш Патель заявил, что поручил Конгрессу расследовать, на что были потрачены сотни миллиардов долларов, отправленных Киеву в качестве помощи. "Украина – место отмывания денег и коррупции", – заявил Патель.

Четвертое – отмена санкций против России. До сих пор Трамп заявлял, что санкции будут отменены только после завершения войны, а недавно некоторые из них продлил еще на год. Очевидно, что Белый дом рассматривал санкции, как один из рычагов влияния на Москву в ходе переговоров о завершении войны в Украине. Но если Трамп говорит, что проблема в достижении мира не в Путине, а в Зеленском (то есть Москва уже и так согласна на мир, а все дело тормозит Киев), то у Кремля появляется возможность попытаться санкции отменить еще до окончания войны, в ответ отменив свои санкции против США. С аргументом "отношения между нашими странами не могут быть заложником нежелания Зеленского завершать войну".

Даже частичная отмена американских санкций могла бы дать большой эффект. Например, отмена (или отсрочка начала действия) санкций против нефтегазового сектора РФ, которые недавно ввел Байден. Они заработают в полную силу с 12 марта, но уже сейчас оказывают воздействие на российскую экономику – останавливаются заводы по СПГ, сокращается экспорт нефти в Индию и т.д. Поэтому не исключено, что Москва попытается добиться отмены этих санкций, взамен отменив часть своих санкций против США или же инициировав совместные крупные проекты по разработке месторождений и в нефтегазовом секторе.

Неизвестно – получится ли по итогу снять санкции, но если получится, то это станет огромным бонусом для РФ от вчерашнего скандала.

Ситуация на фронте

Российские войска за последние дни интенсивно продвигались в Курской области. Ситуация для ВСУ на всем плацдарме значительно ухудшается, признают украинские военные паблики.

Российские войска вернули себе контроль над частью приграничной территории в Курской области. Речь об участке размером почти 15 квадратных километров в районе Николаево-Дарьино. По данным военного паблика Deep State, россияне таким образом продвинулись западнее села Свердликово, срезав там весь приграничный выступ украинского плацдарма (с остатками серой зоны с российской стороны).

Отметим, что рядом с украинской стороны границы находится село Новенькое, где, как сообщает Deep State, россияне ведут бои, прорвавшись через кордон. Украинский Генштаб такой прорыв опровергал. При этом на карте DS серая зона вокруг Новенького остается. То есть, бои там продолжаются по сей день.

Напомним, что бои в этом районе приблизили армию РФ к трассе на Суджу на расстояние менее 10 километров, что позволило установить огневой контроль над ней. По поводу этого контроля украинские военные паблики уже бьют тревогу. Более того, Deep State пишет об огневом контроле россиян над всей логистикой ВСУ в Курской области. Телеграм-канал сообщил, что из-за этого россияне смогли подбить десятки украинских транспортных средств по дороге на Суджу.

По его данным, с января россияне "наращивали свои возможности контроля нашего передвижения и почему-то с нашей стороны не принимались соответствующие решения, чтобы устранить эту проблему". "В течение февраля она начала достигать своего пика, а самые большие осложнения начались после потери Свердликово, которое пытались возвращать тоже не самым продуманным образом", - говорится в анализе DS.

Также РФ смогла прорваться в Новенькое Сумской области, нарастив определенную группировку и продолжает это делать, почувствовав успех.

"Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, проходящей от Юнаковки в Суджу и положение дел в этом районе начало ухудшаться давно. Большое количество бойцов подчеркивает эту проблему и с этим необходимо что-то срочно делать, ведь последствия уже неприятны в виде поражений не одного десятка средств передвижения", - пишет паблик.

"Противник продолжает накопление в районе Свердликово, продолжает оказывать давление и наихудшим сценарием будет выход непосредственно на окраины Суджи, хотя по огневому контролем они уже практически там", - заключает Deep State.

Кроме того, по данным этого ресурса, российские войска продвинулись на северной оконечности украинского плацдарма - в районе Погребков. Судя по карте, под российский контроль вернулась Орловка, а Новая Сорочина перешла из украинской в серую зону (россияне заявляли, что целиком отбили это село). Ранее россияне продвинулись на этом участке, вернув контроль над Погребками.

Что в целом происходило на фронте за февраль?

Российские войска в феврале захватили 192 квадратных километра территории. Для сравнения - в январе это было 325 кв км. А накануне осенью цифры достигали 700 квадратных км в месяц. При этом нынешний февраль, по данным Deep State, все равно по темпам выше, чем предыдущий (118 кв км).

С чем связано замедление российских атак в последние месяцы?

Как мы писали в начале февраля, Украина бросила резервы в контратаки на нескольких направлениях - Курская область, Торецк, Покровск. Каковы итоги?

Под Курском ВСУ провели несколько контратак к юго-востоку от Суджи. Как утверждают российские паблики, к настоящему времени большая часть территории, которую здесь заняли ВСУ, уже возвращена под контроль РФ.

Карта DeepState показывает контроль ВСУ над частью этой территории, но, в целом, украинский паблик констатирует, что по итогу месяца контролируемая Украиной территория в Курской области уменьшилась с 428 до 396 квадратных километров. Россияне существенно продвинулись на севере и на юго-западе Курского плацдарма.

В Торецке, о захвате которого месяц назад объявили россияне, в последнее время идут контратаки ВСУ. Фиксируется присутствие украинских войск в разных районах города. Российские паблики утверждают, что присутствие украинских войск в городе "очаговое" и действуют они преимущественно в "серой зоне", которую никто плотно не контролирует. На карте DeepState значительная часть Торецка указана как "серая зона", а некоторые окраины города указаны как находящиеся под контролем ВСУ.

Что касается Покровска, то там ВСУ смогли за счет контратак остановить наступление российских войск к юго-западу от города и вернуть некоторые территории. Но крупных прорывов у украинской армии там пока нет. Россияне ведут встречные атаки. Хотя конфигурация фронта в виде выступа к западу от Покровска там потенциально опасна для армии РФ, так как у ВСУ есть возможность бить с разных сторон по коммуникациям российских войск. И ряд российских пабликов предполагают, что здесь украинские войска попытаются нанести крупный контрудар, отмечая при этом, что и армия РФ сюда перебрасывает резервы.

При этом на других направлениях (например под Великой Новоселкой и в районе Константинополя) переброска резервов хоть и несколько затормозило продвижение российских войск, но остановить его полностью не смогла.

В целом, как мы уже писали, все будет зависеть от "математики резервов" обоих сторон. Если у одной из сторон резервов недостаточно, но она все равно атакует (чтоб показать, например, в политических целях, тактический успех), то стратегически она окажется в проигрышной ситуации.

Удар по полигону ВСУ. Десятки погибших

1 марта стало известно о массовой гибели солдат ВСУ после удара ракетой "Искандер" в Днепропетровской области.

Сперва видео удара опубликовало минобороны РФ. На нем виден прилет кассетной боеголовки по местам скопления личного состава. Утверждалось, что попадание было по месту дислокации 157 омбр ВСУ на полигоне "Новомосковский" у села Черкасское Днепропетровской области.

Военные паблики эту информацию сперва не комментировали, потом начали скупо подтверждать, заявляя о гибели 50 военных на построении (россияне дают втрое большую цифру). Также в паблики Новомосковска (рядом с которым был удар) опубликовали заявление городской больницы, в котором говорится, что медучреждение "в связи с последними событиями" в помощи не нуждается и обеспечено всеми медикаментами.

Затем удар подтвердила нардеп Марьяна Безуглая.

"Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям", - заявила она.

В понедельник массовую гибель подтвердил командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый. Он заявил, что идет расследование обстоятельств трагедии.

"Я буду требовать строжайшего наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью", - заявляет Драпатый и предполагает, что "правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии".

Отметим, что сам командующий заявил о случившемся только на третий день после трагедии. Количества жертв он не назвал - что намекает на крупные потери (в противном случае цифры были бы опубликованы или слиты в СМИ).

Также о расследовании этого случая заявил и главком ВСУ Сырский, отстранив командира части и учебного центра.