Ажиотаж вокруг добычи редкоземельных металлов в Украине и РФ, на которые нацелился президент США Дональд Трамп, может оказаться необоснованным.

Такое мнение обосновал эксперт Фонда Карнеги Михаил Коростиков в статье на сайте организации.

Редкоземельные металлы - это группа из 17 элементов, имеющих критически важное значение для производства практически всех высокотехнологичных товаров от электромобилей и солнечных панелей до многоразовых ракет и самолетов. Например, каждый истребитель F-35 содержит около 400 кг редкоземельных металлов.

При этом более 70% их импорта в США приходится всего на одну страну - Китай. Пока попытки преодолеть эту зависимость проваливаются, хотя Штаты уже вложили большие деньги в проекты добычи и переработки редкоземельных металлов, нарастив собственное производство с 28 тысяч тонн в 2019 году до 45 тысяч тонн в 2024 году. Но из-за роста потребления общий баланс не изменился, и контроль над производством и поставками огромного числа минералов остается одним из главных козырей КНР в торговой войне с США.

То есть Трамп хочет избавиться от зависимости со стороны Китая по вопросу редкоземов. Тем более что после введения американских тарифов на китайские товары Пекин уже ответил ограничением экспорта в Америку некоторых таких металлов. Однако особенности добычи и переработки редкоземельных металлов делают эти планы невоплотимыми в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе, считает автор статьи.

В Украине большая часть этих залежей находится либо под российским контролем, либо в зоне прямого поражения российской артиллерии. А значит, без гарантий долгосрочного мира никто из частных инвесторов в них вкладываться не будет.

"Захочет ли в них инвестировать американское государство - большой вопрос, ведь любое попадание случайного снаряда по американскому объекту в Харьковской области поставит Вашингтон перед дилеммой, считать это нападением на США и реагировать ли соответствующим образом. Последние годы Белый дом, наоборот, старательно избегал материализации этой дилеммы", - говорится в статье.

Если же долгосрочное мирное соглашение будет заключено, то останется другая проблема. Добыча и переработка редкоземельных металлов невероятно энергозатратна, и украинская энергосистема, почти полностью уничтоженная Россией за три года войны, ее не потянет. Это означает, что затраты на каждый проект дополнительно вырастут на стоимость отдельной заводской электростанции.

Предложенная Владимиром Путиным сделка о российских редкоземельных металлах может показаться более простой в реализации, но и с нею просматриваются "почти непреодолимые" проблемы. США теоретически могли бы инвестировать в российские месторождения, но сразу возникли бы вопросы о транспортной доступности (месторождения находятся очень далеко от основных торговых путей), доступа к технологиям (сейчас они все под санкциями), а главное, защиты прав собственности.

"Трудно представить себе человека, готового вложить миллиард долларов в страну, которая за последние два года национализировала десятки активов иностранных инвесторов с минимальной компенсацией или вообще без оной", - говорится в статье (речь идет о блокировании активов западных стран в РФ в ответ на блокирование российских активов на Западе).

Кроме того, никто не может гарантировать, что после выборов в США политика Вашингтона в отношении России вновь не ужесточится.

"Администрация Трампа - аномалия американского политического ландшафта, и не исключено, что следующий президент постарается дезавуировать наиболее одиозные решения предшественника, к которым, без сомнения, отнесут подобную сделку с РФ, если до нее все-таки дойдет дело", - говорится в статье.

То есть, следуя логике автора статьи, для добычи редкоземов в России Трампу не обойтись без полного обнуления санкций и полной перезагрузки отношений с РФ, которая исключила бы в обозримом будущем санкции и взаимную экспроприацию активов.

Помимо военно-политических рисков в Украине и России есть также препятствия технического и экологического характера.

Добыча и переработка редкоземельных металлов - крайне капиталоемкий процесс, требующий как минимум $500–700 млн вложений на старте без учета сопутствующих активностей. При этом цены на многие из них сильно колеблются на мировом рынке. Именно из-за этого 84% всех мировых редкоземельных проектов в 2024 году финансировали госбюджеты, а не частные компании.

Кроме того, редкоземельные металлы никогда не залегают в чистом виде, они всегда представляют собой сложные многосоставные руды, которые очень трудно разделить. Для этого требуются специфические технологии, в которые последние 30 лет не инвестировал почти никто, кроме Китая.

Наконец, добыча редкоземельных металлов почти всегда сопряжена с угрозой серьезного ущерба для экологии. Наиболее распространенный способ разделить слипшиеся редкоземельные металлы для коммерческого использования - долго промывать их смесью разнообразных химикатов, включая наиболее сильные из существующих кислот.

Поэтому крупнейшее в мире месторождение Баян-Обо в Китае - одно из самых загрязненных мест на планете, где вода, воздух и почва тотально заражены тяжелыми металлами, кислотами и радиоактивными изотопами.

"Пока все выглядит так, что все идеи о разработке редкоземельных металлов, которые посыпались в последние недели из Москвы и Киева, направлены лишь на то, чтобы получить тактические преимущества и разменять их потом во время торга на переговорах. В рамках этой логики дело вполне может дойти до торжественного подписания меморандумов любого содержания. Но не приходится сомневаться, что вскоре они будут надежно забыты. Реальностью проекты разработки редкоземельных металлов смогут стать только тогда, когда российско-украинская война закончится устойчивым миром. И даже тогда это произойдет далеко не сразу", - делается вывод в статье.

Напомним, позавчера Кабмин одобрил подписание соглашения о редкоземельных металлах с США.

Сегодня президенты США и Украины подпишут соглашение об украинских ресурсах.