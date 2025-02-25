В последней версии соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых нет гарантий безопасности, которые требует Киев.

Об этом сообщает американская газета The New York Times после ознакомления с текстом документа.

По данным издания, в документе осталась норма, по которой Украина обязуется направлять половину своих доходов от добычи природных ресурсов в фонд, а Штаты будут держать в нем "максимальный процент финансового участия, разрешенный законодательством США, но не обязательно весь".

Также в проекте соглашения указано, что фонд будет реинвестировать доходы в Украину - однако не сказано, какую их долю. Кроме того, фонд будет заниматься привлечением инвестиций в Украину.

Отмечается, что из проекта договора убрали пункт об обязательстве Киева внести в контролируемый США фонд 500 миллиардов долларов за предоставленную ранее помощь. Также Украина не будет обязана выплачивать сумму, вдвое превышающую стоимость будущей американской помощи, что было одним из условий предыдущей версии проекта.

При этом соглашение еще обсуждают и могут изменить. В нем указано, что подписано оно должно быть президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Западные СМИ уже писали о том, что власти США отказываются включать предоставление Украине гарантий безопасности в соглашение о недрах.

Журнал The Economist сообщил, что Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить своими недрами заявленный США долг в полтриллиона долларов за военную помощь.