Эксперты спрогнозировали, как могут выглядеть военные гарантии безопасности для Украины и России в случае мирного урегулирования конфликта.

Их мнение публикует издание The New York Times.

Прогноз разработала команда экспертов во главе с Марком Веллером, профессором Кембриджского университета в сфере международного права, который специализируется на мирных переговорах.

Его группа предлагает соглашение, которое предусматривает развертывание небольших миротворческих сил из 7500 человек. Их сформируют страны, приемлемые как для России, так и для Украины.

Также предложение Веллера предусматривает немедленные санкции против любой из сторон, если она возобновит военные действия.

При этом в Украине не будут постоянно развернуты иностранные войска, но Киев может разместить небольшое количество иностранного технического персонала.

"Это позволило бы Украине проводить ограниченные совместные учения с другими странами и сотрудничать с ними в области производства оружия и военной подготовки", - пишет NYT.

Кроме того, Украина должна согласиться ввести запрет на ракеты с дальностью более 250 километров.

Что касается внешнего вектора Украины, то ей пообещают вступление в Евросоюз, но не в НАТО.

Издание пишет, что компромисс неизбежен, поскольку "сейчас у Украины мало возможностей обратить вспять недавние успехи России на поле боя. Это означает, что любая сделка, скорее всего, повлечет за собой болезненные уступки Украины".

Но у Путина могут быть свои собственные стимулы для заключения сделки: "Российская экономика рискует неудержимой инфляцией на фоне огромных расходов на войну, в то время как военные несут большие потери. И урегулирование в Украине может проложить путь для снижения западных санкций".

Эксперты считают, что возможно соглашение, которое удовлетворит Россию, сохраняя при этом "некоторую форму суверенитета и безопасности для Украины".

Издание видит наиболее реалистичной заморозку войны по линии фронта - с тем, что территориальные споры будут разрешены мирным путем через 10-15 лет. Что касается Курской области, то "Украина, возможно, сможет найти способ обменять вывод своих войск из Курска на уступки России".

Ранее Bloomberg публиковал три возможных сценария завершения войны после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что территориальных уступок со стороны России на переговорах не будет.