Американский сенатор Линдси Грэм призвал вооружить Украину и гарантировать ей вступление в НАТО в случае повторного нападения РФ.

Об этом он заявил в Мюнхене во время публичной беседы с президентом Владимиром Зеленским.

"Вооружим Украину, подпишем соглашение о редкоземельных металлах. Если мы подпишем это соглашение, Путин проиграет" – заявил он.

Грэм отметил, что в таком случае будут защищаться интересы США.

Сенатор предложил в качестве гарантии безопасности принятие Украины в НАТО в случае нового российского вторжения.

"У меня есть идея. Если мы не можем договориться, о вступлении в НАТО прямо сейчас, то давайте договоримся, что если будет еще одно вторжение, то они вступают в НАТО. И пусть Путин тогда взвешивает это", – заявил он.

Также он отметил, что благодаря Украине на этой войне не пришлось гибнуть американцам.

"Я хочу сказать вам и вашему народу, что вы тот союзник, на которого я надеялся всю свою жизнь. Ни один американец не погиб, защищая Украину. Вы взяли наше оружие и надрали им задницы. И я очень горжусь тем, что вы наш союзник", - заявил Грэм.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США, как сейчас, так и после войны.