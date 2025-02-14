В Мюнхене состоялась встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"У нас были хорошие диалоги о том, как достичь мира, и их будет больше в ближайшие дни, недели и месяцы. Мы хотим, чтобы закончилась война, прекратились убийства и был достигнут устойчивый мир", – заявил вице-президент США.

По его словам, это не должен быть мир, который опрокинет Европу в новую войну через пару лет.

Затем он передал слово Зеленскому, который отметил, что нужно провести другие встречи с американцами, чтобы "подготовить план, как остановить Путина и закончить войну".

Президент также анонсировал, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог, присутствовавший на встрече, в ближайшие дни посетит Украину.

Тему соглашения о полезных ископаемых, из-за которого эту встречу сначала перенесли, стороны не комментировали.

После встречи Вэнс заявил о необходимости переговоров Украины с Россией. По его словам, важно, чтобы Киев и Москва начали между собой контакты. Еще он сообщил, что Рубио и Келлог войдут в состав делегации США во время переговоров о мире.

Встречу прокомментировал и Зеленский в своем телеграм-канале.

"Наши команды продолжат работу над документом (вероятно, имеется в виду предложенное США соглашение о природных ресурсах - Ред.). Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", – написал он.

Ранее мы приводили основные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности накануне встречи с американцами.