Соединенные Штаты настаивают на прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сперва Украина требует гарантий.

Зеленский перечислил список гарантий, в который вошли:

вступление в Евросоюз;

финансирование Западом украинской армии в размере 800 тысяч солдат;

наличие иностранного контингента на территории Украины.

По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.

Также Зеленский заявил, что США будут делать все для того, чтобы война закончилась в 2025 году, "это их цель". При этом он опасается, что это может быть "мир через силу, но немного в пользу России".

Кроме того, Зеленский потребовал встречи с Дональдом Трампом до того, как американский президент встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Также президент Украины заявил, что не обижается на Трампа за его слова о том, что он "диктатор".

"Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться. Обижался бы на слово "диктатор" тот, кто является диктатором. Будем как-то жить с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Ранее на этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента ради мира в Украине.

Также Зеленский не хочет компенсировать США уже оказанную помощь.