Штаты требуют прекращения огня в Украине без предоставления гарантий безопасности - Зеленский
Соединенные Штаты настаивают на прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, сперва Украина требует гарантий.
Зеленский перечислил список гарантий, в который вошли:
- вступление в Евросоюз;
- финансирование Западом украинской армии в размере 800 тысяч солдат;
- наличие иностранного контингента на территории Украины.
По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.
Также Зеленский заявил, что США будут делать все для того, чтобы война закончилась в 2025 году, "это их цель". При этом он опасается, что это может быть "мир через силу, но немного в пользу России".
Кроме того, Зеленский потребовал встречи с Дональдом Трампом до того, как американский президент встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Также президент Украины заявил, что не обижается на Трампа за его слова о том, что он "диктатор".
"Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться. Обижался бы на слово "диктатор" тот, кто является диктатором. Будем как-то жить с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.
Ранее на этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента ради мира в Украине.
Также Зеленский не хочет компенсировать США уже оказанную помощь.