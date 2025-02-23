"Долг не признаю". Зеленский не хочет компенсировать США уже оказанную помощь
Президент Владимир Зеленский не признает долг Украины перед США ни в $500 млрд., ни в $100 млрд.
Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Это был грант. Я не буду признавать гранты как долги. Мы не должны отдавать долг", - заявил Зеленский, имея в виду уже оказанную Америкой помощь.
Напомним, Трамп заявляет, что рассматривает соглашение о природных ресурсах как компенсацию за уже оказанную помощь Украине.
Но, как видим, Зеленский ничего компенсировать не хочет.
Зеленский хочет, чтобы в обмен на экономическую сделку США "остановили Путина", а также дали "стопроцентную защиту неба над Украиной".
То есть он видит сделку как соглашение о компенсации за будущую помощь Америки и за гарантии вступления США в войну против РФ: "стопроцентная защита неба" означает обязательства Вашингтона сбивать российские ракеты и самолёты над территорией Украины.
Ранее на пресс-конференции Зеленский раскрыл подробности сделки по недрам с США и заявил, что не будет подписывать договор.
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