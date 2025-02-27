Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел из Польши и летит через Европу в сторону США. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Накануне Зеленский и Трамп подтвердили, что в пятницу встретятся в Вашингтоне, чтобы подписать соглашение по недрам.

Издание The Guardian пишет, что президент Украины сегодня посетит Ирландию по дороге в США. Сообщается, что премьер Михол Мартин ради этой встречи в аэропорту "Шаннон" отменил поездку в Белфаст.

Правительство назначило министров, которые подпишут с Америкой рамочное соглашение о недрах.

Кабмин называет его соглашением "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления". Ранее проект договора под таким же названием публиковали СМИ.

Подписать документ уполномочили главу МИД Андрея Сибигу и министра экономики Юлию Свириденко.

Народный депутат Ирина Фриз заявила в эфире "Новини. LIVE", что Верховной Раде не показали соглашение по недрам, которое уже завтра может быть подписано с США.

По ее оценке, парламент должен ратифицировать соглашение по недрам, но Кабмин не реагирует на призывы депутатов показать документ.

Она считает, что депутаты должны были принимать участие в согласовании сделки, но правительство их "фактически отстранило" от этой работы, и депутаты читают про условия сделки в интернете.

Отметим, что президент еще в самом начале переговоров с США заявил им, что Рада должна будет проголосовать за сделку.

Как мы уже писали, этот проект соглашения не содержит ни гарантий безопасности Украине, ни механизмов работы всей сделки по украинским ископаемым.

Позже власти Украины подтвердили это и сообщили, что для урегулирования этих вопросов готовится другое, уточняющее соглашение - Договор о Фонде (его текст ещё не обнародован и когда будет подготовлен и подписан, пока неизвестно).

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