Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет дополнительное соглашение к сделке по недрам, если там не будет прописано гарантий безопасности Украине.

Об этом со ссылкой на украинских чиновников пишет журнал The Economist.

Последующее соглашение должно прояснить вопросы контроля над создаваемым Украиной и США фондом, куда будут поступать доходы от украинских полезных ископаемых.

"Источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что Зеленский не намерен подписывать окончательное соглашение без четких гарантий безопасности", - говорится в статье.

Речь идет об упоминаемом в опубликованном проекте Соглашения по недрам Договоре о Фонде, который еще не подготовлен. Договор должен описать конкретные механизмы работы "сделки о недрах", отсутствующие в проекте Соглашения, которое в последней редакции носит крайне абстрактный характер.

Напомним, Владимир Зеленский прибудет в пятницу 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Кабинет министров Украины уже одобрил подписание соглашения о недрах с США.