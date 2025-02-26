Владимир Зеленский оценил соглашение с США о месторождениях полезных ископаемых. По его словам, в конечном варианте текст выглядит неплохо.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Офисе президента.

По его словам, в документе нет пунктов о задолженности Украины перед США.

"Главное для меня, чтобы мы не были должниками. В соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Не было таких договоренностей раньше, поэтому не о чем говорить. Важно, что это о новом. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении, то я считаю, что там (Украина и США) партнеры, и фонд этот украино-американский, и мы его не только совместно менеджерим, но и имеем права", - заявил президент Украины.

Он также отметил, что следующий договор будет "сложнее и серьезнее".

Еще Зеленский сообщил, что его визит в США пока прорабатывается и не очевидно, что он состоится в пятницу. Окончательная дата ещё согласовывается.

"Нам предложили визит. Офисы работают. Какой формат, когда. Рабочая дата то, что сказал президент США - пятница", - сказал Зеленский.

Как мы писали, в конечном тексте соглашения об ископаемых не упоминаются гарантии безопасности Украине, которых требовал Зеленский.

Что касается долгов Украины, напомним, ее государственный долг при Зеленском достиг очередного исторического максимума.