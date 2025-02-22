Украина предлагает уменьшить размер средств, которая она должна выплатить в американский фонд в рамках сделки о полезных ископаемых.

Об этом сообщает радио NV со ссылкой на источники.

Напомним, во втором проекте соглашения, что прислали американцы, общая сумма, покрываемая Киевом, составляет 500 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить эту сумму до ста миллиардов.

Также издание подтверждает, что у американцев появились новые запросы в сравнении с исходной версией договора – в документ вписали не только доходы от украинских ископаемых, но и прибыль от работы портов, добычи и реализации нефти и газа.

Как было сказано, правки Зеленского по возможному соглашению в Вашингтон повёз спецпредставитель главы США Дональда Трампа генерал Кит Келлог.

Банковая также предлагает, чтобы для окончательного утверждения американо-украинского соглашения Трамп и Зеленский лично встретились в Вашингтоне. Реакция на это предложение со стороны Белого дома, где в последние дни жёстко критикуют Зеленского, пока неизвестна.

Издание также сообщает, что обсуждение проекта соглашения вызвало противоречия на одном из совещаний между Зеленским и главой ГУР Кириллом Будановым. Суть разногласий не уточняется.

Ранее предполагаемые детали сделки Украины с США опубликовала газета New York Times.

По её данным, американцы требуют подписать соглашение, которое ещё жёстче, чем то, что изначально предлагалось подписать Зеленскому.

Также мы сообщали, что, по данным Верховной Рады, со следующей недели эксперты начнут работу над договором с США о полезных ископаемых.