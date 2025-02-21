Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в Киеве обсуждает сделку по полезным ископаемым.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Изначальное предложение США, которое Украина отклонила, предполагало получение 50% от продажи лицензий и других доходов от добычи полезных ископаемых. Источник говорит, что это нарушило бы украинские законы. Украина предложила изменить предложение, чтобы оно стало выгодно и ей тоже.

Источник говорит, что "в идеале" соглашение было бы подписано в присутствии Трампа и президента Владимира Зеленского.

Администрация Трампа рассматривает эту сделку "как способ связать Америку и Украину", говорит другой источник. Но большая часть будущих гарантий безопасности Украины будет возложена на Европу.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в обмане по сделке о полезных ископаемых. Он заявил, что президент Украины сначала пообещал ее подписать, а затем публично заявил, что не будет этого делать.

Напомним, СМИ писали, что администрация Трампа предоставила Украине улучшенный вариант соглашения о полезных ископаемых, после того как Киев отказался подписывать первый.