Вторая редакция проекта соглашения об передаче США прав на украинские полезные ископаемые на порядок хуже для Киева, чем первый вариант.

Об этом пишет газета The New York Times.

Новое предложение США ничем не лучше исходного, а "отдельные условия кажутся еще более жёсткими, чем в предыдущем проекте документа". При этом команда американского президента Дональда Трампа "жёстко продавливает новый договор".

Доработанный вариант договора Банковая получила от Белого дома в пятницу 21 февраля. Теперь соглашение охватывает не только добычу минералов, но также разработку нефти, газа и последующую их реализацию. Украина также должна будет отдавать половину своих доходов от работы портов и прочей инфраструктуры. Похожие условия содержались в первоначальном проекте от 14 февраля. Средства будут поступать в специальный фонд.

Документ предполагает закрепление за США полной собственности этого фонда с распределением взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети поступлениями от добычи ископаемых, а Вашингтон – треть.

Причём по факту США реальных денег вносить не станут, а просто будут засчитывать свою треть в счёт от общей суммы, на которую Киеву были поставлены американские вооружения для противостояния вторжению РФ.

Украина же должна будет продолжать взносы в фонд до тех пор, пока его объём не достигнет пятиста миллиардов долларов — суммы, которую Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. Эта сумма в первой редакции соглашения не упоминалась.

Гарантии безопасности Киеву в соглашении отсутствуют. Также Вашингтон не берёт на себя никаких обязательств по финансовой поддержке, хотя в обновлённом договоре отмечено, что США могли бы реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины, в том числе для разработки недр и постройки инфраструктуры.

Банковая предлагает пересмотреть объём фонда и закрепить необходимость использования его средств денег исключительно для вложений в восстановление Украины.

Что интересно, в новый проект соглашения включены положения о взимании доходов с территорий, что в настоящее время захвачены россиянами – доля поступлений оттуда составит 66% всех предполагаемых средств.

Юрисдикцией для разрешения возможных споров назначен суд Нью-Йорка, что "вызвало обеспокоенность украинской стороны, поскольку это может ослабить правовую позицию Украины в случае возникновения спора".

Напомним, Банковая выдвигала встречные требования об усилении военной поддержки, а также послевоенных гарантиях безопасности. Однако "новый документ не предусматривает ни того, ни другого", пишет газета.

К середине сегодняшнего дня Украина не утвердила сделку, добавляет издание.

Тем не менее, источники NYT склоняются к тому, что Киев будет вынужден подписать этот договор в ближайшее время – чтобы разблокировать сотрудничество с США над мирным урегулированием российско-украинского конфликта.

Официально такие условия не подтверждались. В то же время не так давно американское издание Axios сообщало, что договор по ископаемым будет невыгодным для Украины и описало его как "сэндвич с дерьмом".

Отметим, что до публичного конфликта Владимира Зеленского с командой Трампа американцы предлагали поделить доходы поровну. Но после отказа Киева подписать первую редакцию соглашения, условия, как видим, ужесточились.