В экономическом соглашении о "компенсации", которое Вашингтон предложил Киеву, входят не только контроль за критически важными минералами страны – оно охватывает все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа, а также более крупную ресурсную базу страны.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на проект предварительного соглашения.

В проекте говорится, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины".

США будут забирать 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсов. Будет "залог на такие доходы" в пользу США.

"Этот пункт означает "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей", – сказал изданию источник, близкий к переговорам.

The Telegraph напоминает, что "Зеленский сам предложил идею предоставления США прямой доли в украинских редкоземельных элементах и важнейших минералах", но "он не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоры, побежденные в войне".

"Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году... Если бы этот проект был принят, требования Трампа составили бы большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору", – говорится в статье.

Напомним, Зеленский приказал не подписывать соглашение с США о полезных ископаемых, поскольку оно "не защищает интересы Украины".

После этого у Трампа назвали близоруким отказ Зеленского подписывать соглашение по месторождениям.

Ранее журнал The Economist писал, что американский министр финансов Скотт Бессант в ходе визита в Киев дал президенту Владимиру Зеленскому всего час на подписание американского меморандума с требованием передать США все минеральные богатства страны.

Также агентство Reuters сообщало, что власти США хотели, чтобы президент Украины подписал соглашение о полезных ископаемых, даже не читая его.