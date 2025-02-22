Сделку между Украиной и США о полезных ископаемых вряд ли подпишут на этих выходных, как ранее предполагали американские медиа.

Это следует из заявления спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука японскому телеканалу NHK.

По его словам, "с начала следующей недели украинское правительство начнет всерьез работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента США".

Телеканал сообщает, что такой комментарий Стефанчук дал их журналисту в пятницу, 21 февраля.

Спикер Рады заявил, что работу над соглашением с понедельника начнет команда экспертов. По его словам, Украина стремится как можно скорее провести саммит с Соединенными Штатами (вероятно, предполагается встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа).

Стефанчук также заявил о невозможности проведения выборов, пока сохраняется военное положение. И сказал, что для окончания войны "Россия должна не только уйти с территории Украины и вернуть ее землю, но и быть привлеченной к ответственности и выплачивать репарации всем тем, кто пострадал во время войны".

Между тем журналист Fox News Нана Саджая сообщила, что Украина внесла новые правки в текст соглашения по редким ископаемым и направила его Вашингтону.

"Источник, вовлеченный в переговоры о сделке по минералам, сообщил мне, что украинская сторона внесла предложения в текст соглашения и отправила его американской стороне. Конкретных сроков для дальнейших действий нет", - пишет корреспондент.

По ее словам, если американская сторона согласится, документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Зеленский не готов подписать сделку с США по природным ресурсам, так как в нынешнем виде соглашение содержит лишь "односторонние обязательства Украины".

О том, почему между Киевом и Вашингтоном начался конфликт по поводу "редкоземельной" сделки, мы писали в отдельном материале.