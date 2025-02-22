Президент Украины Владимир Зеленский не готов подписать сделку с США по природным ресурсам, так как в нынешнем виде соглашение содержит лишь "односторонние обязательства Украины".

Об этом сообщает Sky News украинский источник.

"Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешней форме проекта президент не готов его принять. Сегодня проект не отражает партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины", - сказал источник.

При этом источники "Суспильного" в Офисе президента также заявили, что подписания соглашения о месторождениях сегодня не будет из-за нерешенного вопроса о гарантиях безопасности.

Напомним, Трамп хочет подписать соглашение о доступе США к природным ресурсам Украины на сумму в 500 млрд долларов в качестве компенсации за уже оказанную американцами помощь.

Западные СМИ пишут, что, в случае отказа украинских властей от подписания, США отключат Украине "Старлинк". На прошлой неделе Зеленский заявил, что не намерен подписывать соглашение потому что оно не содержит гарантий безопасности со стороны США.

Затем окружение Трампа (Рубио и Вэнс) обвинило Зеленского во лжи, заявляя, что украинский президент обещал им подписать соглашение, а позже публично его раскритиковал.

Вчера советник президента США по нацбезопасности Уолтц заявил, что Зеленский подпишет соглашение уже очень скоро.

Западные СМИ сообщили, что сделка может быть подписана уже сегодня. Но, как видим, украинскими источниками эта информация пока опровергается.