Переговорщики из США заявили Украине, что могут отключить Starlink, если не будет достигнута сделка по полезным ископаемым.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на источники.

Продолжение доступа Украины к Starlink обсуждалось на переговорах между американскими и украинскими представителями после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

"Украине дали понять, что доступ к Starlink может быть немедленно отключен, если не будет достигнута сделка по критически важным полезным ископаемым", - пишет агентство.

Отмечается, что этот вопрос снова был поднят в четверг во время встречи Келлога с Зеленским.

"Потеря Starlink стала бы сокрушительным ударом для ВСУ", - сообщает Reuters.

Ранее волонтер Мария Берлинская заявляла, что Илон Маск может в любой момент отключить "Старлинк" на фронте и ВСУ потеряют много людей.

Западные СМИ писали о том, что без военной помощи США Украина способна продержаться против России не более шести месяцев, а Европа не в состоянии заменить американскую помощь.