Подписание договора о полезных ископаемых с Вашингтоном - "вопрос ближайшего времени". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, в настоящее время происходит согласование текста документа.

Украина хочет от соглашения "справедливого распределения доходности от будущих проектов и гарантий безопасности".

"Я не вижу трагедии, что договор обсуждается, обсуждается достаточно тщательно на разных уровнях, созданы рабочие команды и т.д.”, – прокомментировал Подоляк.

Причём, по его словам, обсуждать конкретные пункты соглашения можно будет только после его подписания.

"Подождем официального подписания, и тогда уже обсудим детали, которые находятся внутри этого документа", - добавил Подоляк.

Ранее западные СМИ сообщали, что новый проект договора, который прислали США, еще жестче предыдущего, от которого отказался президент Украины Владимир Зеленский.

Также медиа пишут, что Украина выступила против новых требований США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов в рамках сделки о полезных ископаемых.