Владимир Зеленский пока не готов к переговорам о мире, но ему нужно начинать мирные переговоры, потому что "время не на его стороне", а "терпение и кошельки США не безграничны".

Об этом заявил журналистам советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Чего у нас сейчас нет, так это заявления... Зеленского: "Я готов предпринять необходимые шаги, провести необходимые переговоры и пойти на необходимые компромиссы, чтобы прекратить военные действия, перейти к прекращению огня". К какому-то варианту - на один месяц, две недели, прекратить дальнобойные удары с обеих сторон", - сказал Уолтц.

По его словам, продолжение войны в духе Первой мировой - это "путь в никуда", но в Белом доме не видят готовности Зеленского пойти на компромиссы, необходимые для прекращения боевых действий.

Уолтц также считает, что президент Украины "упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед".

При этом Уолтц заверил, что Дональд Трамп открыт для возобновления переговоров с Зеленским о природных ресурсах, но только при условии, что тот изменит свою позицию. Также советник президента США сообщил, что Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку о редкоземельных металлах, спровоцировав конфликт в Овальном кабинете.

"Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности", - отметил Уолтц.

Как он сказал, Вашингтон хочет "услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку о минералах и участвовать в мирных переговорах". Он также подчеркнул, что Вашингтон не намерен продолжать бесконечную поддержку Киева без четкого плана выхода из конфликта.



"Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно без реального пути к миру", – отметил Уолтц.

Вчера он говорил, что Вашингтону нужен лидер Украины, с которым можно вести дела.

Между тем Зеленский после поездки в США заявил, что его отношения с Трампом будут продолжаться, а Украина готова подписать сделку о недрах.