Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США нужен лидер Украины, с которым можно вести дела.

Об этом он заявил на телеканале CNN.

Как стало известно, Уолтцу задали вопрос, хочет ли президент США отставки президента Украины Владимира Зеленского.

В ответ на это он сказал, что лидеру Украины необходимо в какой-то момент начать отношения с Россией. Если Зеленский не окажется подходящим кандидатом для этой роли, это может вызвать серьезные проблемы.

"Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема", - сказал Уолтц.

Он также добавил, что если Зеленский не будет способствовать урегулированию конфликта в Украине, это может привести к серьезным последствиям.

Также Уолтц сказал, что обсуждать сейчас гарантии безопасности Украины преждевременно.

"Зеленский как бывшая, которая просто хочет поспорить о том, что вы сказали 9 лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения", - добавил Уолтц.

Кроме того, он сказал, что США не видят Украину членом НАТО.

Также Уолтц назвал "очевидными" территориальные уступки Украины в случае мирного урегулирования.

Он заявил, что США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мира.

"Мы не можем получить конкретику от украинцев, но очевидно, что это будет определенная территориальная уступка в обмен на дальнейшие гарантии безопасности", - заявил Уолтц.

В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон также предположил, что в Украине может потребоваться другой лидер, если Зеленский не выполнит требования США.

"Что-то должно измениться. Либо он должен одуматься и вернуться за стол переговоров в знак благодарности, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это", - сказал главный республиканец Конгресса телеканалу NBC.

Синхронно с Уолтцем на американском ТВ выступил госсекретарь Марко Рубио. Заявления также негативные в адрес украинской власти.

На телеканале ABC он сказал, что США расценивают действия Зеленского в Белом доме во время перепалки с президентом США как попытку помешать усилиям администрации Трампа по мирному урегулированию в Украине.

Также он заявил, что не разговаривал ни с Зеленским, ни с главой МИД Украины Андреем Сибигой с момента скандала в Овальном кабинете.



"Мы будем готовы возобновить сотрудничество, когда они будут готовы заключить мир", - сказал Рубио.

Также он заявил, что США сейчас не будут давать никаких гарантий безопасности Украине.

"Украинцам не раз объясняли, что сначала нужно установить мир, а потом говорить о гарантиях безопасности", - добавил он.

Кроме того, по словам Рубио, у большинства европейских государств в настоящее время нет никакого плана окончания войны.

Напомним, в команде президента США Дональда Трампа продолжают публично высказывать осуждающие заявления против украинского лидера Владимира Зеленского после скандала на переговорах в Белом доме.

Ранее мы разбирались в отдельном материале, грозит ли Зеленскому потеря власти из-за перепалки с Трампом.