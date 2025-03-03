В понедельник рухнули международные облигации Украины. Причиной обвала эксперты называют публичный конфликт президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Самое большое падение наблюдается у облигаций со сроком погашения в 2035 году: их цена опустилась на 3,632 цента - до 61,688 цента за штуку, что является самым низким показателем за месяц.

Украинский ВВП-варрант, выплаты по которому увеличиваются при высоких темпах роста экономики, тоже оказался под давлением, снизившись более чем на 2 цента. Его продают чуть выше 80 центов.

Долг Украины в последние недели переживает резкие колебания, обусловленные геополитикой и неопределенностью относительно того, какую поддержку администрация Трампа готова оказать охваченной войной стране, отмечает Reuters.

"Рост напряженности в середине февраля, когда Трамп назвал Зеленского диктатором и возобновил отношения с Россией, привел к резкому снижению стоимости облигаций. Но большинство облигаций с погашением восстановили свой вес на прошлой неделе на фоне надежд на то, что Зеленский и Трамп смогут заключить сделку о минералах, которая, как надеялся Киев, побудит президента США поддержать военные усилия Украины. Однако этот оптимизм развеялся после пятницы, когда вследствие перебранки в ​​Овальном кабинете Зеленский прервал визит, изначально направленный на подписание сделки о минералах", - написало агентство.

"Для Европы, включая Украину, геополитические новости последних четырех недель вряд ли могли быть хуже", — сказал изданию эксперт Хольгер Шмидинг из немецкого банка Berenberg.

Между тем на фоне переговоров США и РФ инвестиции в российские гособлигации стали крупнейшими с начала 2022 года.

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