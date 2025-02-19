После встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде и жесткой критики главой Белого дома Дональдом Трампом президента Украины Владимира Зеленского российский рубль укрепился до 89,7 руб./долл., а индекс украинских акций на Варшавской бирже упал на 8%.

Об этом свидетельствуют данные торгов 19 февраля.

Расчетный курс доллара на внебиржевом рынке днем в среду опустился ниже 90 рублей после попыток накануне дотянуться до 91 рубля.

"К 14:46 по Москве доллар падал до 85 копеек относительно предыдущего закрытия на уровне 89,66 рубля. Во вторник доллар максимально повышался до 90,75 рубля, а уже в среду максимально сползал до 89,5 рубля", - говорится в сообщении российских СМИ.

При этом индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE), который быстро рос в последние дни на оптимизме относительно мирных переговоров, утром среды обвалился на 8,07%. Его значение снова оказалось ниже довоенного уровня - 558,30 пунктов.

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland снизился в среду на 6,13%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта - на 10,86% и 5,42%, KSG-Agro - на 8,46%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" - на 5,05%. Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами, которые в последние дни дорожали больше всего, также потеряли в цене 5%.

Кроме того, на 11,07% обвалился курс акций крупнейшего украинского производителя масла "Кернел", которые не входят в состав индекса из-за малого free-float - то есть доли акций, находящихся в свободном обращении. Акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала дня среды подешевели на 3,13%, тогда как акции горно-рудной компании Ferrexpo - на 3,44%.

На рынке еврооблигаций также наблюдается пессимизм: в зависимости от сроков погашения их курс уменьшился на 0,7%-3,1%, на 0,54% подешевели и ВВП-варранты.

Напомним, переговоры делегаций США и РФ в Эр-Рияде стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки итогам встречи и договорились вести диалог дальше.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ.