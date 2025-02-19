Президент США Дональд Трамп осуществляет разворот на 180 градусов, демонстрируя, что США прекращают изоляцию России, возвращают ее в международный клуб и делают одним из своих главных друзей.

Об этом пишет газета The New York Times.

Издание напомнило, что накануне лидер США разразился критикой в адрес Украины и Владимира Зеленского, обвинив того в начале войны, и потребовал проведения выборов, но не упомянул об ответственности России за вторжение. Также он не потребовал от президента РФ Владимира Путина особых уступок ради достижения сделки. Однако отметил только лишь, что России "придется прекратить убивать украинцев, пока он прикарманивает свою победу".

"Трамп находится в процессе осуществления одного из самых ошеломляющих поворотов в американской внешней политике за последние поколения, поворота на 180 градусов, который заставит друзей и врагов пересмотреть свои взгляды в фундаментальных отношениях. С момента окончания Второй мировой войны длинный парад американских президентов сначала рассматривал Советский Союз, а затем, после краткого и иллюзорного междуцарствия, его преемницу Россию как силу, которой следует, по крайней мере, опасаться. Трамп делает все возможное, чтобы рассматривать ее как соучастника в будущих совместных предприятиях", - написала NYT.

В издании добавили, что в окружении Трампа этот поворот считают "необходимым исправлением многолетней ошибочной политики", чтобы переключить силы и ресурсы с защиты Европы на противостояние с Китаем.

Между тем западные медиа считают, что такие заявления главы Белого дома вызваны тем, что Зеленский разозлил Трампа критикой переговоров США и РФ в Саудовской Аравии.

Напомним, неделю назад Трамп заявил, что было ошибкой исключать РФ из "Большой семерки" и он хотел бы снова видеть ее в этом формате.