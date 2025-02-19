Украина должна объяснить и выяснить, куда подевались наши деньги, либо вернуть их, заявил новый президент США Дональд Трамп на брифинге.

"Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их... Зеленский сказал... что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали... Мы дали им, я думаю, $350 млрд", - сказал Трамп.

Россияне не хотели разрушать Киев. "Если бы они хотели, они бы это сделали", - заявил президент США.

Он также сказал, что войну в Украине можно было завершить без территориальных потерь "даже посредственным переговорщиком" еще несколько лет назад.

После переговоров в Эр-Рияде новый президент потребовал выборы в Украине и заявил о рейтинге Владимира Зеленского в 4 процента. Скорее всего он имел ввиду падение рейтинга на 4%, но оговорился.

Трамп считает, что Украине нужны выборы, если она хочет места за столом переговоров, потому что рейтинг Зеленского очень низкий. Также, по словам Трампа, к выборам Украину толкает не Россия, а "ситуация".

Трамп также заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.

"У них было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров", – считает президент США. Также он сказал, что не против ввода в Украину европейских военных, но американских не будет.