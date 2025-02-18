В Соединенных Штатах предлагают сделать день рождения президента США Дональда Трампа 14 июня государственным праздником.

Соответствующий законопроект внесла в Конгресс представитель Палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни.

Она заявила, что "день рождения президента Трампа также следует отмечать в знак признания его основателем Золотого века Америки".

Ранее республиканцы в Конгрессе предложили разместить изображение главы Белого дома Дональда Трампа на горе Рашмор рядом с четырьмя выдающимися президентами США: Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Авраамом Линкольном и Теодором Рузвельтом.

Также мы писали, что сторонник Дональда Трампа в Палате представителей Энди Оглз представил поправку к конституции, которая позволит президенту США баллотироваться на третий срок. Республиканец заявил, что Трамп "доказал, что является единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нашей страны и вернуть Америке величие, и ему необходимо предоставить необходимое время для достижения этой цели".