Сторонник Дональда Трампа в Палате представителей Энди Оглз представил поправку к конституции, которая позволит президенту США баллотироваться на третий срок.

Об этом сообщает Fox News.

Республиканец из Теннесси Энди Оглс заявил, что Трамп "доказал, что является единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нашей страны и вернуть Америке величие, и ему необходимо предоставить необходимое время для достижения этой цели".

Предложенная им формулировка звучит так:

"Ни одно лицо не может быть избрано на должность Президента более трех раз, а также не может быть избрано на дополнительный срок после избрания на два последовательных срока, и ни одно лицо, занимавшее должность Президента или исполнявшее обязанности Президента более двух лет срока, на который Президентом было избрано другое лицо, не может быть избрано на должность Президента более двух раз".

К следующим выборам в 2028 Трампу будет 82 года.

Напомним, экс-президент Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу письмо в рабочем столе Овального кабинета. В нем он пишет, что будет молиться за мир для Америки в ближайшие годы.