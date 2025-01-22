Стал известен текст письма, который экс-президент Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу в рабочем столе Овального кабинета. В нем он пишет, что будет молиться за мир для Америки в ближайшие годы.

Текст письма опубликовал телеканал Fox.

"Уважаемый президент Трамп, покидая этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в ближайшие четыре года. Американский народ – и люди во всем мире – ждут от этого дома стабильности в неизбежных бурях истории, и я молюсь о том, чтобы в ближайшие годы было время процветания, мира и благодати для нашей страны. Пусть бог благословит вас и направит вас, как Он благословил и направил нашу любимую страну с момента ее основания", – написал Байден.

Напомним, что инаугурации Байдены, Клинтоны и Камала Харрис не встали и не аплодировали во время инаугурационной речи Трампа. Также в американских соцсетях стало вирусным видео, в котором владелец компании Meta Марк Цукерберг на инаугурации косился в декольте своей соседки Лорен Санчес - телеведущей и герлфренд владельца Amazon Джеффа Безоса.

Также отметим, что в последние часы на посту президента Байден на всякий случай помиловал своих братьев и сестру.